Авиакатастрофа в Броварах: руководство МВД летело в одну из "горячих" точек на фронте - ОП

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“Это была цель по делам, в одну из “горячих” точек, где проходят боевые действия. Туда должен был бы отправиться министр внутренних дел”, – сказал Тимошенко.

Детали

Представитель ОП подтвердил гибель руководства Министерства внутренних дел: министра Монастырского, заместителя министра Енина и госсекретаря МВД.

Он отметил, что больше подробностей будет после завершения работы ГСЧС.

Из детского сада, на который упал вертолет, эвакуировали всех детей. Сейчас точное количество погибших неизвестно, поскольку продолжаются разборы завалов.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.