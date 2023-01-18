Падіння гвинтокрила в Броварах: внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС - голова Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Броварах, що під Києвом, через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко у Facebook, передає УНН.
Так, зокрема, на борту були міністр внутрішніх справ - Денис Монастирський, державний секретар міністерства - Юрій Лубкович, перший заступник міністра - Євгеній Єнін.
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«Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Усього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила», - написав Клименко.
Клименко повідомив, що 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
«На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події», - зазначив Клименко.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер. Попередньо відомо про 5 постраждалих людей.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.