Падение вертолета в Броварах: в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД - глава Нацполиции

В частности, на борту были министр внутренних дел - Денис Монастырский, государственный секретарь министерства - Юрий Лубкович, первый заместитель министра - Евгений Енин.

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«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета», - написал Клименко.

Клименко сообщил, что 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

«На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия», - отметил Клименко.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Предварительно известно о 5 пострадавших людях.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.