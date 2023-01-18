Падение вертолета в Броварах: в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД - глава Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Броварах под Киевом из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook, передает УНН.
В частности, на борту были министр внутренних дел - Денис Монастырский, государственный секретарь министерства - Юрий Лубкович, первый заместитель министра - Евгений Енин.
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«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета», - написал Клименко.
Клименко сообщил, что 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.
«На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия», - отметил Клименко.
Дополнение
Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Предварительно известно о 5 пострадавших людях.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.