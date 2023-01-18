Авіакатастрофа в Броварах: Зеленський повідомив про 15 загиблих і доручив СБУ з'ясувати обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив про 15 загиблих в авіакатастрофі у Броварах, серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, і доручив СБУ у взаємодії у тому числі з поліцією з'ясувати обставини, пише УНН.
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"Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила", - зазначив Зеленський у Telegram.
"Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося", - повідомив Глава держави.
Деталі
За словами Президента, травмовано 25 людей, серед них 10 дітей.
"Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків", - зазначив він.
З його слів, на місці трагедії працюють усі служби.
"Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - сказав Президент.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.