Авіакатастрофа в Броварах: Зеленський повідомив про 15 загиблих і доручив СБУ з'ясувати обставини

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив про 15 загиблих в авіакатастрофі у Броварах, серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, і доручив СБУ у взаємодії у тому числі з поліцією з'ясувати обставини, пише УНН.