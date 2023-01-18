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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Авиакатастрофа в Броварах: Зеленский сообщил о 15 погибших и поручил СБУ выяснить обстоятельства

Киев • УНН

 • 546001 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших в авиакатастрофе в Броварах, среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, и поручил СБУ во взаимодействии в том числе с полицией выяснить обстоятельства, пишет УНН.

Авиакатастрофа в Броварах: Зеленский сообщил о 15 погибших и поручил СБУ выяснить обстоятельства

Цитата

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии сейчас устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета", - отметил Зеленский в Telegram.

"Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося", - сообщил Глава государства.

Детали

По словам Президента, травмированы 25 человек, среди них 10 детей.

"По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Неописуемая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", - отметил он.

По его словам, на месте трагедии работают все службы.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни забрало это черное утро!" - сказал Президент.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

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