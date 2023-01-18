Падение вертолета в Броварах: СБУ рассматривает три версии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство по падению вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД, и что рассматривается несколько версий, в частности, выделив три из них, пишет УНН.
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"Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области", - сообщили в спецслужбе.
"Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства", - отметили в СБУ.
Детали
Сотрудники СБУ, как указано, проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.
"По предварительной информации, в результате трагедии погибло по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка", - сообщили в СБУ.
Дополнение
18 января в Броварах около детсада и жилого дома упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших в авиакатастрофе в Броварах, среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Он поручил СБУ во взаимодействии в том числе с полицией выяснить обстоятельства трагедии.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.