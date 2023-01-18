Авіакатастрофа в Броварах: ДСНС уточнила, що виявлено 14 загиблих, з них одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Внаслідок авіакатастрофи у Броварах, яка забрала життя керівництва МВС, за уточненою інформацією, загинули 14 людей, з них одна дитина. Про це повідомили у ДСНС України у зведенні станом на 15 годину, пише УНН.
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"За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту", - повідомили у ДСНС у Телеграм.
За даними відомства, травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень.
Інформація уточнюється.
Доповнення
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.