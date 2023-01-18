Авиакатастрофа в Броварах: ГСЧС уточнила, что обнаружено 14 погибших, из них один ребенок

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"По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших лиц, из них 1 ребенок и 9 человек, находившихся на борту", - сообщили в ГСЧС в Телеграм.

По данным ведомства, травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы.

Информация уточняется.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

СБУ открыла производство, выделила три версии.