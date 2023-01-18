Авиакатастрофа в Броварах: ГСЧС уточнила, что обнаружено 14 погибших, из них один ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В результате авиакатастрофы в Броварах, которая унесла жизни руководства МВД, по уточненной информации, погибли 14 человек, из них один ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в сводке по состоянию на 15 часов, пишет УНН.
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"По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших лиц, из них 1 ребенок и 9 человек, находившихся на борту", - сообщили в ГСЧС в Телеграм.
По данным ведомства, травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы.
Информация уточняется.
Дополнение
18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.
СБУ открыла производство, выделила три версии.