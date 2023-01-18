На місці авіакатастрофи у Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи

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"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей", - повідомили рятувальники.

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18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

Національна поліція України закликає очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися на спецлінію 102 або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події.