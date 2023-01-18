Поліція просить відгукнутися очевидців авіакатастрофи у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Національна поліція України закликає очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися на спецлінію 102 або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події, інформує УНН.
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"Зі свого боку поліція робить все можливе, аби зібрати якомога більше інформації про обставини події, поліція спілкується зі свідками, проводить поквартирний обхід.
Тому звертаємося до осіб, які стали очевидцями падіння гелікоптера: якщо вас не опитали на місці події, будь ласка, звертайтеся до поліції, телефонуйте і повідомляйте, адже ваша інформація може бути дуже корисною для слідства, для того, аби встановити причини падіння гелікоптера", - заявила речниця Нацполіції Мар’яна Рева.
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Повідомляється, що на місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи Національної поліції, працівники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, рятувальники.
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18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Згідно з оновленою інформацією ДСНС, виявлено 14 загиблих, з них одна дитина.
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