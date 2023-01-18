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Авіакатастрофа в Броварах: відомо про 17 загиблих, з них 4 - діти

Київ • УНН

 • 573750 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Внаслідок авіакатастрофи у Броварах, що забрала життя керівництва МВС, загинуло вже 17 людей, 4 з них - діти. Доля одної дитини залишається невідомою. Про це повідомили у ДСНС України у зведенні станом на 14 годину, пише УНН.

Авіакатастрофа в Броварах: відомо про 17 загиблих, з них 4 - діти

Цитата

"Виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - повідомили у ДСНС у Телеграм.

Деталі

Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі дитсадка.

"Доля одної дитини залишається невідомою", - вказали у ДСНС.

Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі.

Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення МРЦ ШР.

На місці надзвичайної ситуації працює мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих, 4 з них - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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