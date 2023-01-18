Авиакатастрофа в Броварах: известно о 17 погибших, из них 4 - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В результате авиакатастрофы в Броварах, унесшей жизни руководства МВД, погибли уже 17 человек, 4 из них - дети. Судьба одного ребенка остается неизвестной. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в сводке по состоянию на 14 часов, пишет УНН.
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"Выявлено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)", - сообщили в ГСЧС в Телеграм.
Детали
Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании детсада.
"Судьба одного ребенка остается неизвестной", - указали в ГСЧС.
Психологами ГСЧС оказана помощь 51 человеку.
От ГСЧС привлечено 65 человек и 12 единиц техники, в том числе кинологический расчет и 3 спасательных отделения МРЦ ШР.
На месте чрезвычайной ситуации работает мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС.
Дополнение
18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 17 погибших, 4 из них - дети.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.
СБУ открыла производство, выделила три версии.