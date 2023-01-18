Авиакатастрофа в Броварах: известно о 17 погибших, из них 4 - дети

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"Выявлено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)", - сообщили в ГСЧС в Телеграм.

Детали

Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании детсада.

"Судьба одного ребенка остается неизвестной", - указали в ГСЧС.

Психологами ГСЧС оказана помощь 51 человеку.

От ГСЧС привлечено 65 человек и 12 единиц техники, в том числе кинологический расчет и 3 спасательных отделения МРЦ ШР.

На месте чрезвычайной ситуации работает мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 17 погибших, 4 из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

СБУ открыла производство, выделила три версии.