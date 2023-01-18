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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Полиция просит откликнуться очевидцев авиакатастрофы в Броварах

Киев • УНН

 • 489764 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Национальная полиция Украины призывает очевидцев авиакатастрофы в Броварах обратиться на спецлинию 102 или подойти к любому полицейскому, который работает сейчас на месте происшествия, информирует УНН.

Полиция просит откликнуться очевидцев авиакатастрофы в Броварах

Цитата

"Со своей стороны полиция делает все возможное, чтобы собрать как можно больше информации об обстоятельствах происшествия, полиция общается со свидетелями, проводит поквартирный обход.

Поэтому обращаемся к лицам, которые стали очевидцами падения вертолета: если вас не опросили на месте происшествия, пожалуйста, обращайтесь в полицию, звоните и сообщайте, ведь ваша информация может быть очень полезной для следствия, для того, чтобы установить причины падения вертолета", - заявила пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева.

Детали

Сообщается, что на месте продолжают работать следственно-оперативные группы Национальной полиции, сотрудники Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, спасатели.

Ранее

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Согласно обновленной информации ГСЧС, обнаружено 14 погибших, из них один ребенок.

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