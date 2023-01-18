Полиция просит откликнуться очевидцев авиакатастрофы в Броварах

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"Со своей стороны полиция делает все возможное, чтобы собрать как можно больше информации об обстоятельствах происшествия, полиция общается со свидетелями, проводит поквартирный обход.

Поэтому обращаемся к лицам, которые стали очевидцами падения вертолета: если вас не опросили на месте происшествия, пожалуйста, обращайтесь в полицию, звоните и сообщайте, ведь ваша информация может быть очень полезной для следствия, для того, чтобы установить причины падения вертолета", - заявила пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева.

Детали

Сообщается, что на месте продолжают работать следственно-оперативные группы Национальной полиции, сотрудники Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, спасатели.

Ранее

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Согласно обновленной информации ГСЧС, обнаружено 14 погибших, из них один ребенок.

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