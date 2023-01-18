Нацполіція опублікувала відео з місця авіакатастрофи у Броварах

Контекст

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих, 4 з них - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, де ведуться бойові дії.

Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Розглядається декілька версій, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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