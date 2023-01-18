Нацполиция опубликовала видео с места авиакатастрофы в Броварах

Контекст

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Сейчас известно о 17 погибших, 4 из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, где ведутся боевые действия.

Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство относительно падения вертолета в Броварах. Рассматривается несколько версий, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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