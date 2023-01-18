На месте авиакатастрофы в Броварах завершили поисково-спасательные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены, информирует ГСЧС в Telegram, пишет УНН.
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"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей", - сообщили спасатели.
Ранее
18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
СБУ открыла производство, выделила три версии.
Национальная полиция Украины призывает очевидцев авиакатастрофы в Броварах обратиться по спецлинии 102 или подойти к любому полицейскому, который работает сейчас на месте происшествия.