Первые лица государства и сотни других людей пришли попрощаться с руководством МВД

Детали

В Украинском доме продолжается церемония прощания с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в результате падения вертолета в Броварах 18 января. Почтить память погибших пришли в частности Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

На церемонии, кроме правоохранителей и сотрудников министерства, заметили также военных и священнослужителей.

В целом, по оценкам в СМИ, попрощаться с руководством и сотрудниками МВД пришли несколько сотен человек.

Люди со слезами на глазах чтят память погибших и несут цветы к гробам, покрытым сине-желтыми флагами.

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.