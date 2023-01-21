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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Первые лица государства и сотни других людей пришли попрощаться с руководством МВД

Киев • УНН

 • 6066113 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Первые лица государства и сотни других людей пришли попрощаться с руководством и сотрудниками МВД, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах 18 января, пишет УНН.

Первые лица государства и сотни других людей пришли попрощаться с руководством МВД

Детали

В Украинском доме продолжается церемония прощания с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в результате падения вертолета в Броварах 18 января. Почтить память погибших пришли в частности Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

На церемонии, кроме правоохранителей и сотрудников министерства, заметили также военных и священнослужителей.

В целом, по оценкам в СМИ, попрощаться с руководством и сотрудниками МВД пришли несколько сотен человек.

Люди со слезами на глазах чтят память погибших и несут цветы к гробам, покрытым сине-желтыми флагами. 

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

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