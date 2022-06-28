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Перші імена льотчиків рф, які вдарили по ТЦ у Кременчуці, уже встановлено - Монастирський

Перші імена льотчиків рф, які вдарили по ТЦ у Кременчуці, уже встановлено - Монастирський

Київ • УНН

 • 562202 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці на Полтавщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Аналітики Служби безпеки України і аналітики Національної поліції встановили, який саме полк авіації (росії – ред.) здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 й здійснили фатальні постріли», - розповів Монастирський.

Деталі

Міністр не назвав прізвища.

Окрім того, він зазначив, що більшість тіл загиблих людей наразі не є впізнаними, тому що дуже обгоріли.

Доповнення

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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