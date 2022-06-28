Перші імена льотчиків рф, які вдарили по ТЦ у Кременчуці, уже встановлено - Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці на Полтавщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі українського телемарафону, передає УНН.
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«Аналітики Служби безпеки України і аналітики Національної поліції встановили, який саме полк авіації (росії – ред.) здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 й здійснили фатальні постріли», - розповів Монастирський.
Деталі
Міністр не назвав прізвища.
Окрім того, він зазначив, що більшість тіл загиблих людей наразі не є впізнаними, тому що дуже обгоріли.
Доповнення
Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.