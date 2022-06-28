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Первые имена летчиков России, ударивших по ТЦ в Кременчуге, уже установлены - Монастырский

Киев • УНН

 • 562201 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Правоохранители установили первые имена российских летчиков, нанесших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге в Полтавской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Аналитики Службы безопасности Украины и аналитики Национальной полиции установили, какой именно полк авиации (россии – ред.) совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и произвели роковые выстрелы", - рассказал Монастырский.

Детали

Министр не назвал фамилии.

Кроме того, он отметил, что большинство тел погибших людей пока не опознаны, потому что очень обгорели.

Дополнение

Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

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