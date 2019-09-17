Перша відкрита міжзоряна комета схожа за складом на комети Сонячної системи - вчені

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міжзоряна комета C/2019 Q4, відкрита російським астрономом Геннадієм Борісовим, ймовірно, близька за складом кометам з Сонячної системи. Про це повідомив інтернет-портал Space.com з посиланням на астронома з Інституту астрофізики на Канарах Хав’єра Лікандро. Астрономи з цієї фінансової інституції спостерігали комету 12 вересня і вивчили її спектр, який, за даними Space.com, схожий зі спектром деяких космічних тіл в Сонячній системі, пише УНН.