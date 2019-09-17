Перша відкрита міжзоряна комета схожа за складом на комети Сонячної системи - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міжзоряна комета C/2019 Q4, відкрита російським астрономом Геннадієм Борісовим, ймовірно, близька за складом кометам з Сонячної системи. Про це повідомив інтернет-портал Space.com з посиланням на астронома з Інституту астрофізики на Канарах Хав’єра Лікандро. Астрономи з цієї фінансової інституції спостерігали комету 12 вересня і вивчили її спектр, який, за даними Space.com, схожий зі спектром деяких космічних тіл в Сонячній системі, пише УНН.
“Комети в інших планетних системах можуть бути схожими на комети в нашій системі, — зазначив Хав’єр Лікандро. — Вони можуть утворитися в результаті процесів, аналогічних тим, які привели до утворення комет із хмари Оорта в нашій системі”.
Оскільки міжзоряна комета тільки підлітає до Сонця, у астрономів буде близько року на її вивчення.
Хмара Оорта — найбільш віддалене скупчення небесних тіл в Сонячній системі. Ця область, що тягнеться на відстань від 50 тисяч до 100 тисяч астрономічних одиниць від Сонця є джерелом довгоперіодичних комет. Зовнішня межа хмари Оорта визначає гравітаційний кордон Сонячної системи.
Як писав УНН, на початку серпня вчені знайшли сліди однієї з перших зірок Всесвіту.