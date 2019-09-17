Первая открытая межзвездная комета похожа по составу на кометы Солнечной системы - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Межзвездная комета C/2019 Q4, открытая российским астрономом Геннадием Борисовым, вероятно, близка по составу кометам из Солнечной системы. Об этом сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на астронома из Института астрофизики на Канарах Хавьера Ликандро. Астрономы из этого института наблюдали комету 12 сентября и изучили ее спектр, который, по данным Space.com, схож со спектром некоторых космических тел в Солнечной системе, пишет УНН.
“Кометы в других планетных системах могут быть похожими на кометы в нашей системе, — отметил Хавьер Ликандро. — Они могут образоваться в результате процессов, аналогичных тем, которые привели к образованию комет из облака Оорта в нашей системе”.
Поскольку межзвездная комета только подлетает к Солнцу, у астрономов будет около года на ее изучение.
Облако Оорта — наиболее удаленное скопление небесных тел в Солнечной системе. Эта область, простирающаяся на расстояние от 50 тысяч до 100 тысяч астрономических единиц от Солнца является источником долгопериодических комет. Внешняя граница облака Оорта определяет гравитационную границу Солнечной системы.
Как писал УНН, в начале августа ученые нашли следы одной из первых звезд Вселенной.