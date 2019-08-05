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Вчені знайшли сліди однієї з перших зірок Всесвіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Примарний слід однієї з перших зірок Всесвіту знайшли астрономи з обсерваторії Австралійського національного університету (АНУ). Як повідомила в понеділок прес-служба ВНЗ, уламки небесного тіла були виявлені на краю галактики Чумацький шлях, пише УНН.

За словами астронома АНУ, доктора Томаса Нордландера, старий червоний гігант, знайдений ним на відстані 35 тисяч світлових років від Сонячної системи, ймовірно з’явився в результаті загибелі однієї з перших, що спалахнули у Всесвіті зірок. “Нашу знахідку можна назвати свого роду машиною часу, адже вона повертає нас у часи зародження перших зірок у Всесвіті. Структура елементів знайденої зірки вказує на її предка — наднову, яка вибухнула мільярди років тому”, — розповів керівник Центру передового досвіду дослідницької Школи астрономії та астрофізики АНУ.

Доктор Нордландер і його колеги порівняли структуру елементів зірки, знайденої на околиці Чумацького Шляху, з можливою структурою перших зірок Всесвіту і виявили ряд подібних показників. У складі червоного гіганта, який отримав назву SMSS J160540.18-144323.1, було виявлено вкрай низький рівень заліза — “найнижчий, з будь-коли зафіксованих, що вказує на те, що зірка народилася всього через одне покоління після перших зірок Всесвіту”, — зазначив астроном.

“Ми думаємо, що енергія від вибуху древньої наднової була настільки слабкою, що більшість важких елементів впало назад в щільний залишок вибуху і лише невелика їх частина вирвалася в космос і допомогла сформувати стару зірку, яку ми знайшли. Вона ймовірно народилася всього через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху, в космічних масштабах — це зовсім невеликий термін, і живе досі. Якщо можна так висловитися, це дуже анемічна зірка, з низьким рівнем заліза — приблизно в 1,5 млн разів нижче, ніж у Сонця: тільки один атом і з кожних 50 млрд є залізом, як одна крапля води в олімпійському басейні”, — розповів Нордландер.

Як відзначають дослідники з АНУ, зараз імовірність виявлення справжніх перших зірок вкрай мала, оскільки навряд чи хоч одна з них дожила до наших днів, проте астрономи налаштовані оптимістично, оскільки тепер впевнені, що древні зірки можна вивчати, аналізуючи структуру старих небесних тіл галактики.

Як стало відомо раніше, в рамках пошуку придатних для життя планет — науковці детально вивчатимуть три екзопланети.

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