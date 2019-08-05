Вчені знайшли сліди однієї з перших зірок Всесвіту

За словами астронома АНУ, доктора Томаса Нордландера, старий червоний гігант, знайдений ним на відстані 35 тисяч світлових років від Сонячної системи, ймовірно з’явився в результаті загибелі однієї з перших, що спалахнули у Всесвіті зірок. “Нашу знахідку можна назвати свого роду машиною часу, адже вона повертає нас у часи зародження перших зірок у Всесвіті. Структура елементів знайденої зірки вказує на її предка — наднову, яка вибухнула мільярди років тому”, — розповів керівник Центру передового досвіду дослідницької Школи астрономії та астрофізики АНУ.

Доктор Нордландер і його колеги порівняли структуру елементів зірки, знайденої на околиці Чумацького Шляху, з можливою структурою перших зірок Всесвіту і виявили ряд подібних показників. У складі червоного гіганта, який отримав назву SMSS J160540.18-144323.1, було виявлено вкрай низький рівень заліза — “найнижчий, з будь-коли зафіксованих, що вказує на те, що зірка народилася всього через одне покоління після перших зірок Всесвіту”, — зазначив астроном.

“Ми думаємо, що енергія від вибуху древньої наднової була настільки слабкою, що більшість важких елементів впало назад в щільний залишок вибуху і лише невелика їх частина вирвалася в космос і допомогла сформувати стару зірку, яку ми знайшли. Вона ймовірно народилася всього через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху, в космічних масштабах — це зовсім невеликий термін, і живе досі. Якщо можна так висловитися, це дуже анемічна зірка, з низьким рівнем заліза — приблизно в 1,5 млн разів нижче, ніж у Сонця: тільки один атом і з кожних 50 млрд є залізом, як одна крапля води в олімпійському басейні”, — розповів Нордландер.

Як відзначають дослідники з АНУ, зараз імовірність виявлення справжніх перших зірок вкрай мала, оскільки навряд чи хоч одна з них дожила до наших днів, проте астрономи налаштовані оптимістично, оскільки тепер впевнені, що древні зірки можна вивчати, аналізуючи структуру старих небесних тіл галактики.

Як стало відомо раніше, в рамках пошуку придатних для життя планет — науковці детально вивчатимуть три екзопланети.