Перша поставка газу з Молдови до Придністровʼя відбудеться 1 лютого 

1 лютого Молдова відправить до Придністровʼя 3 мільйони кубометрів газу, що стане першою поставкою палива в цей регіон з кінця грудня, після зупинення транзиту газу через Україну. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Повідомляється, що поставки газу з Молдови до Придністровʼя почнуться вранці 1 лютого.

"Згідно з контрактом між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгазом", цей обсяг газу надається в рахунок погашення заборгованості до 1 березня 2025 року", - повідомив агентству Reuters генеральний директор "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз" уклали договір про постачання 3 млн кубометрів газу в кредит. Придністров'я має повернути позичений обсяг газу до березня 2025 року.

Придністров'я погодилось отримувати газ через "Молдовагаз"