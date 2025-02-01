Перша поставка газу з Молдови до Придністровʼя відбудеться 1 лютого
Київ • УНН
Молдова постачатиме 3 млн кубометрів газу до Придністров'я з 1 лютого. Згідно з договором між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз", газ надається в кредит з поверненням до березня 2025 року.
1 лютого Молдова відправить до Придністровʼя 3 мільйони кубометрів газу, що стане першою поставкою палива в цей регіон з кінця грудня, після зупинення транзиту газу через Україну. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Повідомляється, що поставки газу з Молдови до Придністровʼя почнуться вранці 1 лютого.
"Згідно з контрактом між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгазом", цей обсяг газу надається в рахунок погашення заборгованості до 1 березня 2025 року", - повідомив агентству Reuters генеральний директор "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Нагадаємо
Раніше УНН вже писав, що "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз" уклали договір про постачання 3 млн кубометрів газу в кредит. Придністров'я має повернути позичений обсяг газу до березня 2025 року.
Придністров'я погодилось отримувати газ через "Молдовагаз" 20.01.25, 11:07 • 86630 переглядiв