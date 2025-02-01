Первая поставка газа из Молдовы в Приднестровье состоится 1 февраля
Киев • УНН
Молдова будет поставлять 3 млн кубометров газа в Приднестровье с 1 февраля. Согласно договору между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз", газ предоставляется в кредит с возвратом до марта 2025 года.
1 февраля Молдова отправит в Приднестровье 3 миллиона кубометров газа, что станет первой поставкой топлива в этот регион с конца декабря, после остановки транзита газа через Украину. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что поставки газа из Молдовы в Приднестровье начнутся утром 1 февраля.
"Согласно контракту между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгазом", этот объем газа предоставляется в счет погашения задолженности до 1 марта 2025 года", - сообщил агентству Reuters генеральный директор „Молдовагаз" Вадим Чебан.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз""заключили договор о поставках 3 млн кубометров газа в кредит. Приднестровье должно вернуть одолженный объем газа до марта 2025 года.
Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»20.01.25, 11:07 • 86161 просмотр