Перша підозра про екоцид оголошена російському генералу та ще 4 офіцерам за обстріли Харківського дослідницкого ядерного реактору - Офіс генпрокурора

Українські прокурори вперше повідомили про підозру у скоєнні злочину екоциду російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Українські прокурори вперше повідомили про підозру у скоєнні злочину екоциду, разом зі злочином агресії та воєнними злочинами, російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим. Це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни - сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними слідства, усі підозрювані віддавали накази на здійснення обстрілів дослідницької установки "Джерело нейтронів" у Харкові. У 2022 році по цьому ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, включно з авіаційними бомбами та касетними боєприпасами. У прокуратурі вважають, що ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави-агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки.

За інформацією Генпрокуратри, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії, за які він не поніс відповідальності.

Костін заявив про активізацію дискусії про включення визначення "екоциду" до Римського статуту