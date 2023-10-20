Костін заявив про активізацію дискусії про включення визначення "екоциду" до Римського статуту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Відчувається активізація дискусії щодо того, що все ж визначення екоциду може буде включено до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час міжнародної конференції "United for Justice. United for Nature", передає кореспондент УНН.
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"Злочини екоциду також один із напрямів нашої спільної діяльності (з Міжнародним кримінальним судом - ред.) в рамках робочої групи, тому що була дискусія, щоб додати злочини екоциду, як міжнародний злочин до Римського статуту поряд з іншими воєнними злочинами. Ця дискусія є тривалою, вона триває і до цього часу. Наразі відчуваємо активізацію дискусії щодо того, що все ж може екоцид буде включено до Статуту. Така активізація є", - розповів Костін.
Доповнення
Римський статут, що в основі Міжнародного кримінального суду, розглядає чотири види злочинів. Це - геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини й злочини агресії. Але вже давно точаться дискусії про те, що до них треба додати п'ятий – екоцид.
Генеральний прокурор Андрій Костін заявляв, що Україна вперше в історії розслідує кібер- та екологічні злочини як воєнні. Він наголосив, що ці типи злочинів мають бути визнані на рівні з іншими, щоб стримати будь-якого потенційного агресора.