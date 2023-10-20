Костін заявив про активізацію дискусії про включення визначення "екоциду" до Римського статуту

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"Злочини екоциду також один із напрямів нашої спільної діяльності (з Міжнародним кримінальним судом - ред.) в рамках робочої групи, тому що була дискусія, щоб додати злочини екоциду, як міжнародний злочин до Римського статуту поряд з іншими воєнними злочинами. Ця дискусія є тривалою, вона триває і до цього часу. Наразі відчуваємо активізацію дискусії щодо того, що все ж може екоцид буде включено до Статуту. Така активізація є", - розповів Костін.

Доповнення

Римський статут, що в основі Міжнародного кримінального суду, розглядає чотири види злочинів. Це - геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини й злочини агресії. Але вже давно точаться дискусії про те, що до них треба додати п'ятий – екоцид.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявляв, що Україна вперше в історії розслідує кібер- та екологічні злочини як воєнні. Він наголосив, що ці типи злочинів мають бути визнані на рівні з іншими, щоб стримати будь-якого потенційного агресора.