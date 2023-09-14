Україна вперше в історії розслібує кібер- та екологічні злочини як воєнні - Костін

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"Зараз ми робимо те, чого раніше не робили. Ніхто не розслідував і не переслідував кіберзлочини, екологічні злочини, як ми це робимо зараз. Ось чому ми не тільки працюємо між собою, у партнерстві, але також залучаємо ширший рівень експертів з академічних кіл, різних людей, які можуть нам допомогти. Бо те, що ми робимо, – це вперше в історії, і ми не маємо права на помилку", - заявив Костін.

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Він додав, що Офіс Генпрокурора буде продовжувати йти в цьому напрямку, щоб світ побачив, що кіберзлочинність - це "інструмент війни". Крім цього, Костін підкреслив, що шкода навколишньому середовищу також є воєнним злочином.

"(Прокурор МКС Карім Хан, - ред.) згадав про можливу дискусію про внесення змін до Римського статуту щодо кіберзлочинів як воєнних злочинів. Те саме стосується екоциду. Ми вже відкрили 12 справ про екоцид, тому що ці статті є в Кримінальному кодексі України", - розповів генпрокурор.

За його словами ці дискусії тривають для того, щоб не лише притягнути винних до відповідальності за злочини в Україні, а й для майбутньої правової системи міжнародного кримінального права.

"Щоб стримати будь-якого майбутнього агресора, щоб стримати будь-якого майбутнього військового злочинця. Тому, що вони будуть знати, що міжнародна система, яка переслідує та карає цей тип злочинів, існує та працює належним чином", - підсумував генпрокурор.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Андрій Костін під час брифінгу повідомив, що Міжнародний кримінальний суд розслідує ті злочини рф проти України, де Київ це не може зробити юридично, або Україна не має достатніх ресурсів.