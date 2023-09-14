Злочини рф проти України: Костін пояснив, як МКС обирає справи для розслідувань

Цитата

"Ми сконцентровані на тих справах, які є пріоритетними. Ці пріоритети спільно узгоджуються нами. Тобто це компліментарна природа роботи Міжнародного кримінального суду. Це означає, що МКС проводить розслідування, розглядає справи там, де Україна або не може це зробити з юридичної точки зору, як у кейсі пов'язаним з путіна, або ми не маємо достатньо ресурсів. Тобто мова йде про дійсно пріоритетні справи", - розповів Костін.

Він зазначив, що робочі групи України та МКС працюють практично на щоденній основі.

"Я не можу дати більше деталей, але наші робочі групи, які пріоритезували цю роботу працюють практично на щоденній основі", - сказав Костін.

Доповнення

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що є достатні підстави вважати, що володимир путін та уповноважена з прав дитини країни марія львова-бєлова несуть кримінальну відповідальність за насильницьку депортацію сотень українських дітей.