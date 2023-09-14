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Преступления рф против Украины: Костин объяснил, как МУС выбирает дела для расследований

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Международный уголовный суд расследует те преступления рф против Украины, где Киев это не может сделать юридически, или Украина не имеет достаточных ресурсов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы сконцентрированы на тех делах, которые являются приоритетными. Эти приоритеты совместно согласовываются нами. То есть это комплиментарная природа работы Международного уголовного суда. Это означает, что МУС проводит расследование, рассматривает дела там, где Украина или не может это сделать с юридической точки зрения, как в кейсе связанным с Путиным, или мы не имеем достаточно ресурсов. То есть речь идет о действительно приоритетных делах", - рассказал Костин.

Он отметил, что рабочие группы Украины и МУС работают практически на ежедневной основе.

"Я не могу дать больше деталей, но наши рабочие группы, которые приоритезировали эту работу работают практически на ежедневной основе", - сказал Костин.

Дополнение

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что есть достаточные основания полагать, что владимир путин и уполномоченная по правам ребенка страны мария львова-белова несут уголовную ответственность за насильственную депортацию сотен украинских детей.

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