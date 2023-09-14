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Украина впервые в истории расследует кибер- и экологические преступления как военные - Костин

Украина впервые в истории расследует кибер- и экологические преступления как военные - Костин

Киев • УНН

 • 317665 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Генеральный прокурор Андрей Костин во время брифинга заявил, что Украина впервые в истории расследует кибер- и экологические преступления как военные. Он отметил, что эти типы преступлений должны быть признаны наравне с другими, чтобы сдержать любого потенциального агрессора, передает УНН.

Цитата

"Сейчас мы делаем то, чего раньше не делали. Никто не расследовал и не преследовал киберпреступления, экологические преступления, как мы это делаем сейчас. Вот почему мы не только работаем между собой, в партнерстве, но также привлекаем более широкий уровень экспертов из академических кругов, разных людей, которые могут нам помочь. Потому что то, что мы делаем, – это впервые в истории, и мы не имеем права на ошибку", - заявил Костин.

Детали

Он добавил, что Офис Генпрокурора будет продолжать идти в этом направлении, чтобы мир увидел, что киберпреступность - это "инструмент войны". Кроме этого, Костин подчеркнул, что вред окружающей среде также является военным преступлением.

"(Прокурор МУС Карим Хан, - ред.) упомянул о возможной дискуссии о внесении изменений в Римский статут относительно киберпреступлений как военных преступлений. То же самое касается экоцида. Мы уже открыли 12 дел об экоциде, потому что эти статьи есть в Уголовном кодексе Украины", - рассказал генпрокурор.

По его словам эти дискуссии продолжаются для того, чтобы не только привлечь виновных к ответственности за преступления в Украине, но и для будущей правовой системы международного уголовного права.

"Чтобы сдержать любого будущего агрессора, чтобы сдержать любого будущего военного преступника. Потому, что они будут знать, что международная система, которая преследует и наказывает этот тип преступлений, существует и работает должным образом", - подытожил генпрокурор.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время брифинга сообщил, что Международный уголовный суд расследует те преступления рф против Украины, где Киев это не может сделать юридически, или Украина не имеет достаточных ресурсов.

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