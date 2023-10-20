Костин заявил об активизации дискуссии о включении определения "экоцида" в Римский статут
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Чувствуется активизация дискуссии относительно того, что все же определение экоцида может быть включено в Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время международной конференции "United for Justice. United for Nature", передает корреспондент УНН.
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"Преступления экоцида также одно из направлений нашей совместной деятельности (с Международным уголовным судом - ред.) в рамках рабочей группы, потому что была дискуссия, чтобы добавить преступления экоцида, как международное преступление в Римский статут наряду с другими военными преступлениями. Эта дискуссия является длительной, она продолжается и до сих пор. Сейчас чувствуем активизацию дискуссии о том, что все же может экоцид будет включен в Устав. Такая активизация есть", - рассказал Костин.
Дополнение
Римский статут, который в основе Международного уголовного суда, рассматривает четыре вида преступлений. Это - геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Но уже давно ведутся дискуссии о том, что к ним надо добавить пятый – экоцид.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявлял, что Украина впервые в истории расследует кибер- и экологические преступления как военные. Он подчеркнул, что эти типы преступлений должны быть признаны наравне с другими, чтобы сдержать любого потенциального агрессора.