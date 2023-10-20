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Костин заявил об активизации дискуссии о включении определения "экоцида" в Римский статут

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Чувствуется активизация дискуссии относительно того, что все же определение экоцида может быть включено в Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время международной конференции "United for Justice. United for Nature", передает корреспондент УНН.

Костин заявил об активизации дискуссии о включении определения "экоцида" в Римский статут

Цитата

"Преступления экоцида также одно из направлений нашей совместной деятельности (с Международным уголовным судом - ред.) в рамках рабочей группы, потому что была дискуссия, чтобы добавить преступления экоцида, как международное преступление в Римский статут наряду с другими военными преступлениями. Эта дискуссия является длительной, она продолжается и до сих пор. Сейчас чувствуем активизацию дискуссии о том, что все же может экоцид будет включен в Устав. Такая активизация есть", - рассказал Костин.

Дополнение

Римский статут, который в основе Международного уголовного суда, рассматривает четыре вида преступлений. Это - геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Но уже давно ведутся дискуссии о том, что к ним надо добавить пятый – экоцид.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявлял, что Украина впервые в истории расследует кибер- и экологические преступления как военные. Он подчеркнул, что эти типы преступлений должны быть признаны наравне с другими, чтобы сдержать любого потенциального агрессора.

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