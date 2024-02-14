Первое подозрение об экоциде объявлено российскому генералу и еще 4 офицерам за обстрелы Харьковского исследовательского ядерного реактора - Офис генпрокурора

Украинские прокуроры впервые сообщили о подозрении в совершении преступления экоцида российскому генерал-полковнику и четырем его подчиненным. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Украинские прокуроры впервые сообщили о подозрении в совершении преступления экоцида, вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями, российскому генерал-полковнику и четырем его подчиненным. Это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны - сказал генеральный прокурор Андрей Костин.

По данным следствия, все подозреваемые отдавали приказы на осуществление обстрелов исследовательской установки "Источник нейтронов" в Харькове. В 2022 году по этому ядерному объекту было нанесено 74 удара различными видами оружия, включая авиационные бомбы и кассетные боеприпасы. В прокуратуре считают, что эти атаки не были случайными. По выводам расследования, политическое и военное руководство государства-агрессора хорошо знало о существовании и расположении этой ядерной установки.

По информации Генпрокуратуры, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии, за которые он не понес ответственности.

Костин заявил об активизации дискуссии о включении определения "экоцида" в Римский статут