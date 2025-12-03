Перезавантаження в енергетичній сфері: Зеленський анонсував припинення повноважень частини складу наглядових рад

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєркою Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері - сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній, передає УНН.

Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури - повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.

Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків - наголосив Зеленський.

Президент також доручив премʼєрці інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України розпочав перевірку всіх державних підприємств, і підсумки аудиту передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.