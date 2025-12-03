$42.330.01
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 6334 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 12574 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 16626 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 25364 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 33552 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28601 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38645 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75397 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49881 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Перезавантаження в енергетичній сфері: Зеленський анонсував припинення повноважень частини складу наглядових рад

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент Зеленський обговорив з прем'єркою Свириденко кадрове перезавантаження в енергетиці. Сьогодні припиняють повноваження частини наглядових рад державних енергетичних компаній, нових членів призначать у грудні.

Перезавантаження в енергетичній сфері: Зеленський анонсував припинення повноважень частини складу наглядових рад

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєркою Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері -  сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній, передає УНН.

Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури 

- повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.

Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків 

- наголосив Зеленський.

Президент також доручив премʼєрці інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій. 

Нагадаємо 

Кабінет Міністрів України розпочав перевірку всіх державних підприємств, і підсумки аудиту передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль