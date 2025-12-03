Перезагрузка в энергетической сфере: Зеленский анонсировал прекращение полномочий части состава наблюдательных советов
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с премьером Свириденко кадровую перезагрузку в энергетике. Сегодня прекращают полномочия части наблюдательных советов государственных энергетических компаний, новых членов назначат в декабре.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровое перезагрузку в энергетической сфере - сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний, передает УНН.
Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления. В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины. Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой
Кроме того, Глава государства поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.
Именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов
Президент также поручил премьер-министру информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для гарантирования доверия к Украине, украинским институтам.
Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий в энергетике - Зеленский15.11.25, 16:22 • 4390 просмотров
Напомним
Кабинет Министров Украины начал проверку всех государственных предприятий, и итоги аудита передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.