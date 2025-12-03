Перезагрузка в энергетической сфере: Зеленский анонсировал прекращение полномочий части состава наблюдательных советов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровое перезагрузку в энергетической сфере - сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний, передает УНН.

Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления. В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины. Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой - сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.

Именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов - подчеркнул Зеленский.

Президент также поручил премьер-министру информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для гарантирования доверия к Украине, украинским институтам.

Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий в энергетике - Зеленский

Напомним

Кабинет Министров Украины начал проверку всех государственных предприятий, и итоги аудита передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.