Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 9078 просмотра
Перезагрузка в энергетической сфере: Зеленский анонсировал прекращение полномочий части состава наблюдательных советов

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Зеленский обсудил с премьером Свириденко кадровую перезагрузку в энергетике. Сегодня прекращают полномочия части наблюдательных советов государственных энергетических компаний, новых членов назначат в декабре.

Перезагрузка в энергетической сфере: Зеленский анонсировал прекращение полномочий части состава наблюдательных советов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровое перезагрузку в энергетической сфере - сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний, передает УНН.

Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления. В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины. Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой

- сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.

Именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов

- подчеркнул Зеленский.

Президент также поручил премьер-министру информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для гарантирования доверия к Украине, украинским институтам.

Напомним

Кабинет Министров Украины начал проверку всех государственных предприятий, и итоги аудита передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль