Перевиробництво білих комірців: що не так із ринком праці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві найбільше претендентів на одну вакансію серед правознавців, керівників та менеджерів. Про це повідомила прес-служба Київського міського центру зайнятості, передає УНН.
“Найбільше претендентів на одну вакансію — серед законодавців, керівників, менеджерів (9 осіб), професіоналів та фахівців (2 особи)”, — заявив голова Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.
Як зазначається, на одну вакансію в середньому по місту Києву претендував один безробітний. Разом з тим, серед найпростіших професій кількість вакансій на одну особу становить 14 одиниць, серед кваліфікованих робітників з інструментом — 11 одиниць.
За професійними групами, найвищий середній розмір оплати праці у вакансіях для керівників ‒ 8,4 тисяч грн, для робітників з обслуговування та експлуатації устаткування та машин ‒ 7,3 тис. грн, для кваліфікованих робітників з інструментом — 6,7 тис. грн.
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Зокрема, низька заробітна плата пропонується на вакансіях для сестер та лаборантів медичних ‒ 4,1 тис. грн, вихователів дитсадків ‒ 4,8 тис. грн, соціальних працівників та двірників ‒ 4,5 тис. грн.
Популярними залишаються професії для робітників із виробничим досвідом (слюсарі різних спеціальностей, водії автотранспортних засобів, швачки, муляри, бетонярі, токарі, пекарі, водії трамвая та тролейбуса). Також багато вакансій пропонується для осіб без професійної підготовки (прибиральник службових приміщень, двірник, підсобний робітник тощо).
Також є попит на професіоналів (економіст, інженер, вчитель загальноосвітнього навчального закладу, лікарі різної спеціалізації тощо), працівників сфери торгівлі та послуг (продавець-консультант, охоронник, продавець продовольчих товарів, кухар).
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Крім цього, за видами економічної діяльності кожна п’ята вакансія пропонується в оптовій та роздрібній торгівлі, 12% — на транспорті, близько 11% — на підприємствах та установах переробної промисловості, 10% — у сферах державного управління й оборони, соціального страхування.
Нагадаємо, що у Польщі радо зустрічають українських фахівців у галузі автопрому.