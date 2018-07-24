Перевиробництво білих комірців: що не так із ринком праці

ukru
Ексклюзив
17:08 • 46790 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 92210 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 91693 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 118737 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 98569 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 117602 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 158481 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189635 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 291682 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167213 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
91 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 41410 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 45094 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 44652 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 40966 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 64858 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 118737 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 161168 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 291682 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 222188 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 248514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 25563 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 49523 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 54794 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 53260 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67558 перегляди
Актуальне
Перевиробництво білих комірців: що не так із ринком праці

Перевиробництво білих комірців: що не так із ринком праці

Київ • УНН

 • 9623 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві найбільше претендентів на одну вакансію серед правознавців, керівників та менеджерів. Про це повідомила прес-служба Київського міського центру зайнятості, передає УНН.

“Найбільше претендентів на одну вакансію — серед законодавців, керівників, менеджерів (9 осіб), професіоналів та фахівців (2 особи)”, — заявив голова Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Як зазначається, на одну вакансію в середньому по місту Києву претендував один безробітний. Разом з тим, серед найпростіших професій кількість вакансій на одну особу становить 14 одиниць, серед кваліфікованих робітників з інструментом — 11 одиниць.

За професійними групами, найвищий середній розмір оплати праці у вакансіях для керівників ‒ 8,4 тисяч грн, для робітників з обслуговування та експлуатації устаткування та машин ‒ 7,3 тис. грн, для кваліфікованих робітників з інструментом — 6,7 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо професії, які користуватимуться попитом у найближчі п’ять років

Зокрема, низька заробітна плата пропонується на вакансіях для сестер та лаборантів медичних ‒ 4,1 тис. грн, вихователів дитсадків ‒ 4,8 тис. грн, соціальних працівників та двірників ‒ 4,5 тис. грн.

Популярними залишаються професії для робітників із виробничим досвідом (слюсарі різних спеціальностей, водії автотранспортних засобів, швачки, муляри, бетонярі, токарі, пекарі, водії трамвая та тролейбуса). Також багато вакансій пропонується для осіб без професійної підготовки (прибиральник службових приміщень, двірник, підсобний робітник тощо).

Також є попит на професіоналів (економіст, інженер, вчитель загальноосвітнього навчального закладу, лікарі різної спеціалізації тощо), працівників сфери торгівлі та послуг (продавець-консультант, охоронник, продавець продовольчих товарів, кухар).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Десять найбільш затребуваних державою спеціальностей: хто у списку

Крім цього, за видами економічної діяльності кожна п’ята вакансія пропонується в оптовій та роздрібній торгівлі, 12% — на транспорті, близько 11% — на підприємствах та установах переробної промисловості, 10% — у сферах державного управління й оборони, соціального страхування.

Нагадаємо, що у Польщі радо зустрічають українських фахівців у галузі автопрому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,928.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,064.52