У Польщі назвали новий популярний напрямок для працевлаштування українців

З іншого боку, польська автомобільна галузь, яка протягом останніх років динамічно розвивається, також зацікавлена у працевлаштуванні українців.



"Україна має довготривалі традиції у галузі автомобілебудування. Ще 10 років тому в Україні вироблялося понад 420 тис. автомобілів на рік. Сьогодні ж українська автомобільна промисловість - у глибокій кризі, а фахівці з цієї галузі втратили можливість працювати за своєю спеціальністю", - зазначено у звіті.



"Польські автомобільні компанії шукають як недосвідчених працівників на виробничі вакансії (операторів виробництва, монтерів, працівників відділу контролі якості), так і висококваліфікованих спеціалістів (керівників змін, керівників виробництва, техніків утримання руху), а також інженерів для центрів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт", - говорить президент Групи EWL Анджей Коркус.



За його словами, навіть недосвідчений працівник з України в польській автомобілебудівній фірмі може заробити від 2,5 до 3,5 тис. злотих (від 17,5 до 24,5 тис. гривень) на місяць.



"Починаючи з кінця 2016 року, Група EWL працевлаштувала в польських автомобілебудівних заводах 862 людини з України, 59% з яких – це довгострокові працівники, котрі мають дозволи на проживання та роботу", - наголошено в звіті.



Як повідомляв УНН, у Польщі збільшується число іноземців, застрахованих у Закладі соціального страхування (ZUS). На кінець березня таких осіб було 476 тисяч. Найбільше застрахованих іноземців становлять громадяни України.