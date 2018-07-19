В Польше назвали новое популярное направление для трудоустройства украинцев

С другой стороны, польская автомобильная отрасль, которая в последние годы динамично развивается, также заинтересована в трудоустройстве украинцев.



"Украина имеет долговременные традиции в области автомобилестроения. Еще 10 лет назад в Украине производилось более 420 тыс. автомобилей в год. Сегодня же украинская автомобильная промышленность - в глубоком кризисе, а специалисты из этой отрасли лишились возможности работать по своей специальности", - говорится в отчете.



"Польские автомобильные компании ищут как неопытных работников на производственные вакансии (операторов производства, монтеров, работников отдела контроля качества), так и высококвалифицированных специалистов (руководителей изменений, руководителей производства, техников содержание движения), а также инженеров для центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорит президент Группы EWL Анджей Коркус.



По его словам, даже неопытный работник из Украины в польской автомобилестроительной фирме может заработать от 2,5 до 3,5 тыс. злотых (от 17,5 до 24,5 тыс. гривен) в месяц.



"Начиная с конца 2016 года, Группа EWL трудоустроила в польских автомобилестроительных заводах 862 человека из Украины, 59% из которых - это долгосрочные работники, имеющие вид на жительство и работу", - отмечается в отчете.



Как сообщал УНН, в Польше увеличивается число иностранцев, застрахованных в Учреждении социального страхования (ZUS). На конец марта таких лиц было 476 000. Больше всего застрахованных иностранцев составляют граждане Украины.