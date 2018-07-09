У Польщі збільшується число соціально застрахованих українців

"Маємо актуальну інформацію Закладу соціального страхування про іноземців, котрі сплачують соціальне страхування. Збільшується число застрахованих іноземців у ZUS. На кінець 2017 року таких було 440 тисяч. На кінець березня 2018 року маємо їх вже 476 тисяч. Це показує, що ця праця легальна, сплачуються внески на соціальне страхування", - сказала міністр сім’ї, праці та соціальної політики Ельжбєта Рафальська



Вона звернула увагу, що найбільше соціально застрахованих у ZUS працівників є з України. На другому місці - білоруси, а на третьому – в’єтнамці.

У свою чергу, віце-міністр сім’ї, праці та соціальної політики Станіслав Швед повідомив, що збільшується також і число трудових договорів серед іноземців.

Як повідомляв УНН, Польща вітає громадян України “з розпростертими обіймами”. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда сказав під час заходів до 75-х роковин Волинської трагедії.