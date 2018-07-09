В Польше увеличивается число социально застрахованных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Польше увеличивается число иностранцев, застрахованных в Учреждении социального страхования (ZUS). На конец марта таких лиц было 476 000. Больше всего застрахованных иностранцев составляют граждане Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Есть актуальная информация Заведения социального страхования об иностранцах, которые платят социальное страхование. Увеличивается число застрахованных иностранцев в ZUS. На конец 2017 года таких было 440 000. На конец марта 2018 года имеем их уже 476 000. Это показывает, что эта работа легальная, уплачиваются взносы на социальное страхование", - сказала министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская
Она обратила внимание, что наиболее социально застрахованных в ZUS работников есть с Украины. На втором месте - белорусы, а на третьем - вьетнамцы.
В свою очередь, вице-министр семьи, труда и социальной политики Станислав Швед сообщил, что увеличивается также и число трудовых договоров иностранцев.
Как сообщал УНН, Польша приветствует граждан Украины "с распростертыми объятиями". Об этом заявил президент Польши Дуда сказал во время мероприятий к 75-й годовщине Волынской трагедии.