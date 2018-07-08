Дуда закликав українців їхати до Польщі подорожувати і заробляти

“Ми, поляки, намагаємось сьогодні підтримати Україну і її громадян в прагненні до Європейського Союзу, в прагненні забезпечити, щоб захоплені і окуповані території були повернені до України, щоб Росія припинила окупацію території України, щоб до кордонів України, визнаних міжнародним співтовариством, повернувся мир”, — заявив А.Дуда.

За його словами, Польща наголошує на цьому і в Північноатлантичному альянсі, і у Раді Безпеки ООН.

“Ми хочемо підтримати Україну в реформах... І ми хочемо також, щоб Україна була безпечною державою. Державою, яка дивиться на Захід, на Європу, а не на Схід, завідкіля до України десятиліттями, а то й століттями приходить небезпека, — сказав президент.

Він наголосив, що, згадуючи жахливе історичне минуле, прагне, щоб ніколи більше жодна нація не піднімала руку на іншу.

“Сьогодні багато українців приїжджають до Польщі. Ми раді цьому, ми вітаємо вас з розпростертими обіймами — відвідуйте нас як туристи, якщо хтось потребує роботи, для нього також знайдеться місце. Надсилайте гроші своїм сім’ям, допомагайте. Ми з нетерпінням чекаємо цього, тому що я вірю, що разом ми будуємо процвітання наших країн” — зазначив Дуда.

Президент підкреслив, що він глибоко вірить у те, що вільна, незалежна, суверенна Польща, буде великим другом України.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що Польща має демонструвати солідарність з Україною на саміті ЄС.