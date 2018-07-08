Польща має демонструвати солідарність з Україною на саміті ЄС - Порошенко

“Україна та Польща мають творити майбутнє нової Європи разом. Коли разом Польща і Україна — разом з нами 28 країн-членів Європейського Союзу, разом з нами — вся Європа і весь світ. І коли мене питають „що ми можемо зробити для України на саміті Євросоюзу, який відбудеться в понеділок?“, моя відповідь дуже проста: ви маєте бути сильними і єдиними, і ви маєте демонструвати солідарність з Україною. Тоді ми всі переможемо”, — наголосив він.

Він додав, що до Брюсселя вирушить відразу з Волині.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко сьогодні перебував з візитом у Польщі. Зокрема, у польській Сагрині відкрив Меморіал пам'яті українців.