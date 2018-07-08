Польша должна демонстрировать солидарность с Украиной на саммите ЕС - Порошенко

"Украина и Польша должны создавать будущее новой Европы вместе. Когда вместе Польша и Украина - вместе с нами 28 стран-членов Европейского Союза, вместе с нами - вся Европа и весь мир. И когда меня спрашивают "что мы можем сделать для Украины на саммите Евросоюза, который состоится в понедельник?", Мой ответ очень прост: вы должны быть сильными и едиными, и вы должны демонстрировать солидарность с Украиной. Тогда мы все победим", - подчеркнул он.

Он добавил, что в Брюссель отправится сразу из Волыни.

Как сообщал УНН, П.Порошенко сегодня находился с визитом в Польше. В частности, в польской Сагрыни открыл Мемориал памяти украинцев.