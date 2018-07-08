У польській Сагрині відкрили Меморіал пам'яті українців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У селі Сагринь в Польщі відкрили Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських “селянських батальйонів” та підрозділів Армії Крайової у 1944 році. Участь у відкритті взяв Президент України Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Наш перший людський і християнський обов’язок пам’ятати про невинних жертв і зробити все можливе, щоб наші народи ніколи не знали більше розбрату і протистоянь”, — сказав П.Порошенко.
Він зазначив, що український і польський поєднують спільність культур і традицій, однак поруч із “дружбою” між країнами має місце збройний польсько-український конфлікт 1943-1944 років минулого століття.
П.Порошенко нагадав, що понад 70 років тому українці Сагрині і навколишніх сіл стали жертвою збройної акції, яку вчинили проти мирних жителів окремі підрозділи польського підпілля.
“І сьогодні ми тут для того, щоб нашою спільною молитвою вшанувати пам’ять сотень дітей, жінок, чоловіків, людей старшого віку, які загинули тільки за те, що вони називали себе українцями, за те, що вони ходили до іншої церкви. І разом з ними ми пам’ятаємо всіх, хто був невинно вбитий”, — наголосив Президент.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав Польщу переглянути положення про українців у законі щодо ІНП.