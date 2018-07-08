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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61913 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128800 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136023 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171932 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154190 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141728 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118357 просмотра

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В польской Сагрыни открыли Мемориал памяти украинцев

В польской Сагрыни открыли Мемориал памяти украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В селе Сагринь в Польше открыли Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "селянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Участие в открытии принял Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Наш первый человеческий и христианский долг помнить о невинных жертвах и сделать все возможное, чтобы наши народы никогда не знали больше раздора и противостояния", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что украинцев и поляков объединяетс общность культур и традиций, однако рядом с "дружбой" между странами имеет место вооруженный польско-украинский конфликт 1943-1944 годов.

П.Порошенко напомнил, что более 70 лет назад украинцы Сагрыни и окружающих сел стали жертвой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья.

"И сегодня мы здесь для того, чтобы нашей общей молитвой почтить память сотен детей, женщин, мужчин, людей старшего возраста, которые погибли только за то, что они называли себя украинцами, за то, что они ходили в другую церковь. И вместе с ними мы помним всех, кто был невинно убитый", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал Польшу пересмотреть положения о украинском в законе по ИНП.

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