В польской Сагрыни открыли Мемориал памяти украинцев

"Наш первый человеческий и христианский долг помнить о невинных жертвах и сделать все возможное, чтобы наши народы никогда не знали больше раздора и противостояния", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что украинцев и поляков объединяетс общность культур и традиций, однако рядом с "дружбой" между странами имеет место вооруженный польско-украинский конфликт 1943-1944 годов.

П.Порошенко напомнил, что более 70 лет назад украинцы Сагрыни и окружающих сел стали жертвой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья.

"И сегодня мы здесь для того, чтобы нашей общей молитвой почтить память сотен детей, женщин, мужчин, людей старшего возраста, которые погибли только за то, что они называли себя украинцами, за то, что они ходили в другую церковь. И вместе с ними мы помним всех, кто был невинно убитый", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал Польшу пересмотреть положения о украинском в законе по ИНП.