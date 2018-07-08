Порошенко закликав Польщу переглянути положення про українців у законі щодо ІНП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Україна підтримує ініціативу щодо перегляду змін до польського закону про Інститут національної пам’яті. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом в польському селі Сагринь, де взяв участь у відкритті меморіалу пам’яті українців які загинули від рук польської армії в 1944 році, передає кореспондент УНН.
“Ми підтримуємо ініціативи щодо перегляду відомих змін до польського законодавства про Інститут національної пам’яті,і розраховуємо, що буде переглянуте також положення, яке стосується оцінки українців”, — заявив Президент.
Він зазначив, що українська сторона є прихильником фахового діалогу на рівні істориків.
“Ще раз кажу, ми проти політизації чутливих питань спільного історичного минулого”, — наголосив він.
Нагадаємо, 27 червня, обидві палати польського парламенту, Сейм і Сенат, ухвалили зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Скасовано положення про кримінальну відповідальність за приписування польському народові або державі відповідальності за злочини, наприклад, нацистської Німеччини.
Водночас, раніше сейм Польщі відхилив всі зміни, запропоновані опозицією, в тому числі представників партії “Громадянська платформа”, яка хотіла скасувати положення закону про ІНП щодо “злочинів українських націоналістів”.