Порошенко призвал Польшу пересмотреть положение про украинцев в законе об ИНП

"Мы поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти, и рассчитываем, что будет пересмотрено также положение, касающееся оценки украинцев", - заявил Президент.

Он отметил, что украинская сторона является сторонником профессионального диалога на уровне историков.

"Еще раз говорю, мы против политизации чувствительных вопросов общего исторического прошлого", - подчеркнул он.

Напомним, 27 июня, обе палаты польского парламента, Сейм и Сенат, приняли изменения в закон об Институте национальной памяти. Отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления, например, нацистской Германии.

Между тем, ранее сейм Польши отклонил все изменения, предложенные оппозицией, в том числе представителей партии "Гражданская платформа", которая хотела отменить положения закона о ИНП о "преступлениях украинских националистов".