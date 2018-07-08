Дуда призвал украинцев ехать в Польшу путешествовать и зарабатывать

"Мы, поляки, стараемся сегодня поддержать Украину и ее граждан в стремлении в Европейский Союз, в стремлении, чтобы захваченные и оккупированные территории были возвращены в Украину, чтобы Россия прекратила оккупацию территории Украины, чтобы к границам Украины, признанным международным сообществом, вернулся мир", - заявил А.Дуда.

По его словам, Польша говорит об этом и в Североатлантическом альянсе, и в Совете Безопасности ООН.

"Мы хотим поддержать Украину в реформах... И мы хотим также, чтобы Украина была безопасной государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность", - сказал президент.

Он отметил, что, вспоминая ужасное историческое прошлое, стремится, чтобы никогда больше ни одна нация не поднимала руку на другую.

"Сегодня многие украинцев приезжают в Польшу. Мы рады этому, мы приветствуем вас с распростертыми объятиями - посещайте нас как туристы, если кто-то нуждается в работе, для него также найдется место. Присылайте деньги своим семьям, помогайте. Мы с нетерпением ждем этого, потому что я верю, что вместе мы добьемся процветания наших стран", - отметил Дуда.

Президент подчеркнул, что он глубоко верит в то, что свободная, независимая, суверенная Польша, будет большим другом Украины.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что Польша должна демонстрировать солидарность с Украиной на саммите ЕС.