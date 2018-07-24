Перепроизводство белых воротничков: что не так с рынком труда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве больше всего претендентов на одну вакансию среди правоведов, руководителей и менеджеров. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости, передает УНН.
“Больше всего претендентов на одну вакансию — среди законодателей, руководителей, менеджеров (9 человек), профессионалов и специалистов (2 человека)”, — заявил председатель Киевского городского центра занятости Виктор Белич.
Как отмечается, на одну вакансию в среднем по городу Киеву претендовал один безработный. Вместе с тем, среди простых профессий количество вакансий на одного человека составляет 14 единиц, среди квалифицированных рабочих с инструментом — 11 единиц.
По профессиональным группам, высокий средний размер оплаты труда в вакансиях для руководителей — 8,4 тыс. грн, для рабочих по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин — 7,3 тыс. грн, для квалифицированных рабочих с инструментом — 6,7 тыс. грн.
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В частности, низкая заработная плата предлагается на вакансиях для сестер и лаборантов медицинских — 4,1 тыс. грн, воспитателей детсадов — 4,8 тыс. грн, социальных работников и дворников — 4,5 тыс. грн.
Популярными остаются профессии для рабочих с производственным опытом (слесари различных специальностей, водители автотранспортных средств, швеи, каменщики, бетонщики, токари, пекари, водители трамвая и троллейбуса). Также много вакансий предлагается для лиц без профессиональной подготовки (уборщик служебных помещений, дворник, подсобный рабочий и т.д.).
Также есть спрос на профессионалов (экономист, инженер, учитель общеобразовательного учебного заведения, врачи различной специализации и т.д.), работников сферы торговли и услуг (продавец-консультант, охранник, продавец продовольственных товаров, повар).
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Кроме этого, по видам экономической деятельности каждая пятая вакансия предлагается в оптовой и розничной торговле, 12% — на транспорте, около 11% — на предприятиях и учреждениях перерабатывающей промышленности, 10% — в сферах государственного управления и обороны, социального страхования.
Напомним, что в Польше радушно встречают украинских специалистов в области автопрома.