"Перетворяться на танучий кубик льоду": у Мінфіні США пояснили, коли мита Трампа будуть зменшені
Київ • УНН
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тарифи на імпорт з інших країн, ймовірно, зменшаться, якщо торговельні дисбаланси покращаться. Головна мета застосування тарифів - відновлення балансу дефіциту поточного рахунку США, який становить 1,18 трильйона доларів.
"Взаємні" тарифи, що запроваджуються Сполученими Штатами Америки на імпорт з інших країн, ймовірно, зменшаться, якщо торговельні дисбаланси покращаться. Про це в інтерв'ю Nikkei заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН.
Деталі
Він пояснив, що головною метою застосування тарифів адміністрацією президента Дональда Трампа є "відновлення балансу" дефіциту поточного рахунку США, який станом на 2024 рік становить 1,18 трильйона доларів, що є найбільшим показником серед усіх великих країн.
З часом тарифи перетворяться на танучий кубик льоду
Наразі ж, за його словами, дефіцит такого масштабу потенційно може призвести до фінансової кризи.
Якщо виробництво повернеться до США, то ми будемо імпортувати менше. Тож ми відновимо баланс
Він додав, що Трамп використовує тарифну політику для переговорів щодо зовнішньої політики.
Нагадаємо
7 серпня нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. За оцінками Bloomberg Economics, в цілому дії Трампа призведуть до підвищення середньої ставки мита в США до 15,2%, що значно перевищує торішній рівень у 2,3% і є найвищим показником з часів Другої світової війни.
В Індії назвали нові мита Трампа "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними"06.08.25, 18:49 • 4045 переглядiв