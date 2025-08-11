«Превращаются в тающий кубик льда»: в Минфине США объяснили, когда пошлины Трампа будут уменьшены
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифы на импорт из других стран, вероятно, уменьшатся, если торговые дисбалансы улучшатся. Главная цель применения тарифов – восстановление баланса дефицита текущего счета США, который составляет 1,18 триллиона долларов.
"Взаимные" тарифы, вводимые Соединенными Штатами Америки на импорт из других стран, вероятно, уменьшатся, если торговые дисбалансы улучшатся. Об этом в интервью Nikkei заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН.
Детали
Он объяснил, что главной целью применения тарифов администрацией президента Дональда Трампа является "восстановление баланса" дефицита текущего счета США, который по состоянию на 2024 год составляет 1,18 триллиона долларов, что является наибольшим показателем среди всех крупных стран.
Со временем тарифы превратятся в тающий кубик льда
Сейчас же, по его словам, дефицит такого масштаба потенциально может привести к финансовому кризису.
Если производство вернется в США, то мы будем импортировать меньше. Так что мы восстановим баланс
Он добавил, что Трамп использует тарифную политику для переговоров по внешней политике.
Напомним
7 августа новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. По оценкам Bloomberg Economics, в целом действия Трампа приведут к повышению средней ставки пошлины в США до 15,2%, что значительно превышает прошлогодний уровень в 2,3% и является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.
