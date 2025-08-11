$41.460.00
10 августа, 08:18 • 20173 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 71923 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 147886 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 112824 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 284474 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159531 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 344880 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312931 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107452 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150058 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
«Превращаются в тающий кубик льда»: в Минфине США объяснили, когда пошлины Трампа будут уменьшены

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифы на импорт из других стран, вероятно, уменьшатся, если торговые дисбалансы улучшатся. Главная цель применения тарифов – восстановление баланса дефицита текущего счета США, который составляет 1,18 триллиона долларов.

«Превращаются в тающий кубик льда»: в Минфине США объяснили, когда пошлины Трампа будут уменьшены

"Взаимные" тарифы, вводимые Соединенными Штатами Америки на импорт из других стран, вероятно, уменьшатся, если торговые дисбалансы улучшатся. Об этом в интервью Nikkei заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН.

Детали

Он объяснил, что главной целью применения тарифов администрацией президента Дональда Трампа является "восстановление баланса" дефицита текущего счета США, который по состоянию на 2024 год составляет 1,18 триллиона долларов, что является наибольшим показателем среди всех крупных стран.

Со временем тарифы превратятся в тающий кубик льда

– сказал Бессент

Сейчас же, по его словам, дефицит такого масштаба потенциально может привести к финансовому кризису.

Если производство вернется в США, то мы будем импортировать меньше. Так что мы восстановим баланс

- отметил глава Минфина США.

Он добавил, что Трамп использует тарифную политику для переговоров по внешней политике.

Напомним

7 августа новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. По оценкам Bloomberg Economics, в целом действия Трампа приведут к повышению средней ставки пошлины в США до 15,2%, что значительно превышает прошлогодний уровень в 2,3% и является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты